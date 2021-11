Arena 2021 | Illus.: Max Meinzold | 122 S. | 12,- € | ab 8 J. | Als Paula in einer Flasche die beurlaubte Wunschfee Maxi entdeckt, zieht das Chaos in ihr Leben ein: Leider verfügt Maxi nur über eingeschränkte Zauberfähigkeiten. Erst wenn sie für Paula gute Taten vollbringt, kann sie wieder zu einer echten Fee werden. Doch die Fee hat eine ganz eigene Vorstellung davon, was gut ist für Paula. Glitzerstaub und Zauberkraft mit Herz, Witz und Spannung, nicht nur für Feen-Fans! | Vorgestellt von Alica und Christina (10 J.)