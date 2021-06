Gerstenberg 2021 | 176 S. | 14,- € | ab 10 J. | Endlich Sommerferien! Die will die 12-jährige Astra wie üblich mit ihrem besten Freund Ringo in seinem Heimatort verbringen. Sie freut sich auf chillen, nächtliche Treffen, Ausflüge an den See, Eis schlecken, Blödsinn machen. Doch irgendwie ist in diesem Sommer alles anders. In der Eisdiele wurde das Schlumpf-Eis durch die Sorte Lavendel ersetzt und auch Astra und Ringo haben sich seit letztem Sommer so sehr verändert, dass sie sich plötzlich nicht mehr so gut verstehen wie früher. Ob das ihre Freundschaft aushält? Eine Sommergeschichte über die Wirrungen des Erwachsenwerdens und das Auf und Ab großer Gefühle, über Veränderungen, Fehler und Neid, über Wünsche, Träume und eine große Freundschaft. | Vorgestellt von Emily, 10 J. und Dennis, 11 J.