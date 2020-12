Arash Safaian: This is (not) Beethoven - Beethoven Variations

Hätten Sie gedachtk dass es Beethoven tatsächlich auch in die amerikanischen Billboard Charts schafft? Das heißt: So ganz stimmt das nicht... "This is not Beethoven" heißt das aktuelle Album des Hamburger Pianisten Sebastian Knauer mit Musik von Arash Safaian - ein neues Projet der beiden Musiker gemeinsam mit dem Zürcher Kammerorchester. Wie hätte Beethoven im Jahr 2020 komponiert? Und für wen? Safaian wagt eine persönliche Annäherung. Seine Beethoven-Variationen bewahren den Charakter der ursprünglichen Kompositionen, aber in einer sehr frischen, modernen und geradlinigen Art und Weise.