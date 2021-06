Musikalische Zwiegespräche, bei denen es viel zu entdecken gibt! Dorothee Oberlinger und Edin Karamazov mit ihren eigenen Bearbeitungen von Werken Johann Sebastian Bachs. Zum Teil sind die Stücke zum ersten Mal in der Besetzung Blockflöte und Laute zu hören sind. Ein Album, das zeigt, wie wunderbar Bachs Musik immer wieder auch in nicht originalen Besetzungen klingt, wenn die Arrangements gut gemacht sind und wenn sie so meisterhaft gespielt werden wie von Oberlinger und Karamazov.