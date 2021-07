Theo Plath, der junge Solo-Fagottist des hr-Sinfonieorchesters, begibt sich mit seinem Klavierpartner Aris Alexander Blettenberg auf eine melancholische Reise in die „verlorene Zeit“ von Spätromantik und Impressionismus in Frankreich. Mit seinen geschickten Bearbeitungen erweitert er dabei das in diesem Bereich eher schmale Repertoire für Fagott um einige echte Schmuckstücke.