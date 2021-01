Nathalie Stutzmann tritt in die Fußstapfen der barocken Kontraltistinnen. Contralto zeigt Nathalie Stutzmann in ihrem Element, enorm vielseitig, affektgeladen und dabei so ungeheuer wahrhaftig. Weil sie selbst vor ihrem Ensemble Orfeo 55 steht und es singend dirigiert. Weil Orfeo ihrer Stimme die passende Bühne bereitet. Und: weil es vor 300 Jahren bei diesen Frauen um so viel mehr ging als bei ihren männlichen Kollegen. Es gibt viel zu entdecken.