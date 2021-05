Martin Stadtfeld gehört zu den Stars am Pianistenhimmel. Sein „Piano Songbook“ will Menschen an die klassische Musik heranführen, mit bearbeiteten Melodien bekannter Klassik-Werke und eigenen Kompositionen: 30 Miniaturen für Zwischendurch, zum Luft holen. Und vielleicht ja auch zum Selberspielen am Klavier?! - Notenausgabe erhältlich.