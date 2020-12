Nächstes Jahr jährt sich der Todestag von Camille Saint-Saëns zum 100. Mal. Mit Blick darauf, widmen sich der Geiger Renaud Capuçon, Edgar Moreau am Cello und Bertrand Chamayou ganz ausführlich seiner Kammermusik. Drei exzellente Musiker, die zwei Sonaten, die erste Violinensonate sowie die erste Sonate für Violoncello und Klavier und das 2. Klaviertrio von Camille Saint-Saëns dafür eingespielt haben. Gerade dieses Trio in e-moll ist ein echtes Geschenk in der Interpretation dieser Musiker.