Unter Norwegens aufstrebenden Talenten sticht die Geigerin Ragnhild Hemsing besonders hervor. Sie ist gleichermaßen mit der klassischen Violine wie mit der norwegischen Hardangerfiedel aufgewachsen, ist in der großen, weiten Klassikwelt genauso zuhause wie in der Volksmusik ihres Landes. Dass das keine Gegensätze sind, zeigt sie auf ihrem Album. Wie wirkungsvoll sich die beiden Spielarten auf Geige und Fiedel befruchten, merkt man vor allem am wunderbar musikantischen Zugang der Musikerin. Es gibt wohl kaum eine schönere Idee, uns auf diese Weise in die norwegische Klangwelt eines Edvard Grieg oder Ole Bull zu entführen.