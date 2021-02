Seit ihrem fulminanten Auftritt in "Systemsprenger" ist Helena Zengel ein aufsteigender Stern des deutschen Kinos. In dem Western "Neues aus der Welt" zeigt die junge Schauspielerin nun, dass sie sogar neben einem Tom Hanks zu bestehen vermag. Eigentlich gehört so ein Film mit seinen großartigen Landschaftsaufnahmen auf die Kinoleinwand, aber jetzt ist er immerhin bei Netflix im Heimkino zu bewundern.

Foto: Helena Zengel und Tom Hanks in einer Szene aus "Neues aus der Welt"

