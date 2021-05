Nicole Werth ist nicht nur film- sondern auch textbegeistert. Sie leitet den Filmklubb in Offenbach, ein Ort, an dem Menschen zusammenkommen, um über Filme und anderes zu sprechen. Gerade ist von ihr der Roman "Die Stille des Wassers" erschienen. Ein Text, der in Offenbach seinen Ausgangsort hat, dann aber bis nach Portugal führt. Über die Geschichte, die sie darin erzählt und ihre Arbeit im Filmklubb spricht Nicole Werth.

Sendung: hr2-kultur, "Am Nachmittag", 28.05.2021, 17:10 Uhr