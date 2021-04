Der Iffland-Ringträger Jens Harzer lässt uns in seiner »Annäherung« an Paul Celans Lyrik teilhaben, an seinem Ringen um den »richtigen« Ton. Die Celan-Expertin Barbara Wiedemann hat die Auswahl der Gedichte getroffen und in sieben Kapitel aufgeteilt: Heimat, Liebe, Wahnsinn, Schmerz, Jüdisch-Sein, Schreiben und Aktualität.

Harzers Auseinandersetzung mit diesen ebenso faszinierenden wie hermetischen Versen dieses bedeutenden Lyrikers des 20. Jahrhunderts bringt sie der Hörerschaft näher, ohne sie zu entzaubern.