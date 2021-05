Es geht weiter: Ankommen: Heute ist die Erzählerin zum Geburtstag von Amke eingeladen, der Mutter von Mimi und Arild. Am Tisch unterhält sie sich mit deren Vater Onno: Es habe in diesem Jahr so wenig geregnet wie nie. Es dufte gar nicht mehr nach feuchten Feldern. Kurz darauf muss sich Onno allerdings verabschieden.

Sendung: hr2-kultur, "Lesung", 19.05.2021, 9:05 - 9:30 Uhr.