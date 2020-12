Premiere an der Wiener Staatsoper

In der Arte-Mediathek kann man sich zur Zeit unter dem Stichwort "Mahler, live" zwei Ballette ansehen. Hans van Manen ließ bereits 1979 seine Balletttruppe durch die Wiener Staatsoper tanzen. Und Martin Schläpfer zeigt, was er für Wien vorhat. hr2-Kritikerin Natascha Pflaumbaum war von dem Abend so angetan, dass Sie festliche Garderobe für die heimische Couch empfiehlt.

Sie können "Mahler, live" von Hans van Manen und Martin Schläpfer noch bis Anfang März in der Arte-Mediathek auf www.arte.tv sehen.

Sendung: hr2-kultur, "Am Morgen", 24.12.2020, 7:40 Uhr