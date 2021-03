Heute am Internationalen Frauentag geht es in hr2-kultur um vier Frauen, die alle versuchen eine Welt nach ihren Vorstellungen zu schaffen. Erdacht hat sie die Schriftstellerin und Ingeborg-Bachmann-Preisträgerin Sharon Dodua Otoo. Alle Frauen in ihrem Roman "Adas Raum" heißen Ada: von Ada, die im 15. Jahrhundert in Westafrika lebt, Ada, der ersten Programmiererin der Geschichte, über Ada, die Zwangsprostituierte im nationalsozialistischen Konzentrationslager ist, bis zur Ada, die im Berlin des 21. Jahrhunderts eine Wohnung sucht.

Sendung: hr2-kultur, "Am Nachmittag", 08.03.2021, 17:15 Uhr