Dorothee Elmiger folgt als Stadtschreiberin von Bergen-Enkheim Anne Weber. Die Auszeichnung ist mit 20.000 Euro dotiert und bietet die Möglichkeit, ein Jahr lang in dem Häuschen An der Oberpforte 4 in Bergen-Enkheim zu leben und schreiben zu können. Heute findet die Übergabe des Schlüssels zum Häuschen statt.

Sendung: hr2-kultur, "Am Nachmittag", 03.09.2021, 16:10 Uhr