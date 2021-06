Stephan Lessenich wird ab 1. Juli Professor an der Goethe-Universität und Direktor des renommierten Instituts für Sozialforschung IfS. Bislang war der Soziologe an der Ludwig-Maximilians-Universität in München tätig, Lessenich war außerdem von 2013 bis 2017 Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Soziologie. Er ist Mitherausgeber diverser wissenschaftlicher Zeitschriften und Buchreihen und bringt sich auch aktiv in gesellschaftliche Prozesse ein. So ist der Soziologe Mitglied im wissenschaftlichen Beirat von Attac und war 2017 Mitbegründer der Partei mut.

Sendung: hr2-kultur, "Am Nachmittag", 29.06.2021, 17:15 Uhr