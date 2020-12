Johann Christian Bachs "Magnificat" stellen wir heute der Vertonung desselben Textes von Arvo Pärt gegenüber. Außerdem können Sie drei adventliche Chorwerke alter Meister mit dem Sächsischen Vokalensemble hören.

Schubert: Der Wintertag D 984 (Arnold Schönberg Chor / Erwin Ortner)



Saint-Saëns: Sérénade d'hiver (The King's Singers)



Poulenc: Un soir de neige (The Sixteen)



Eccard: Nun komm, der Heiden Heiland (Sächsisches Vocalensemble / Matthias Jung)



Isaac: Ecce virgo concipiet (Sächsisches Vocalensemble / Matthias Jung)



Gallus: Mirabile mysterium (Sächsisches Vocalensemble / Matthias Jung)



J. Chr. Bach: Magnificat C-Dur T 207 Nr. 3 (Dresdner Kammerchor / Hans-Christoph Rademann)



Pärt: Magnificat (RIAS Kammerchor / Hans-Christoph Rademann)



Bach: "Bereite Dich, Zion" aus dem Weihnachtsoratorium (Ingeborg Danz, Alt / Bach Collegium Stuttgart / Helmuth Rilling)



Britten: A ceremony of Carols op. 28 (Regensburger Domspatzen / Roland Büchner)

Sendung: hr2-kultur, "Stimmenreich", 02.12.2020, 21:00 Uhr.