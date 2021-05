In Stimmenreich hören Sie heute eine Gesamtaufnahme von Mendelssohns Ballade "Die erste Walpurgisnacht" in einer Aufnahme mit dem Kammerchor Stuttgart. Außerdem spielt auch der Obertongesang eine Rolle, nämlich in Hans Schanderls Vertonung "Cantate domino" mit dem Kammerchor "I Vocalisti".

Mendelssohn: "Morgengebet" op. 48 Nr. 5, "Auf dem See" op. 41 Nr. 6 und "Die Nachtigall" op. 59 Nr. 4 (Vocal Concert Dresden / Peter Kopp)

Mendelssohn: Die erste Walpurgisnacht (Renée Morloc, Alt / David Fischer, Tenor / Stephan Genz, Bariton / David Jerusalem, Bassbariton / Kammerchor Stuttgart / Deutsche Kammerphilharmonie / Frieder Bernius)

Ravel: "L'indifférent" und "La flute enchantée" (Accentus / Laurence Equilbey)

Mozart: "Die Zauberflöte" - Arie des Sarastro "O Isis und Osiris" (Martti Talvela, Bass / Wiener Staatsopernchor / Wiener Philharmoniker / Georg Solti)

Mozart: Priesterchor aus der Oper "Die Zauberflöte" (Rundfunkchor Leipzig / Silvio Varviso)

Schanderl: Cantate domino (Anna-Maria Hefele, Obertongesang / Heidi Becker, Sopran / Michael Thomsen, Bass / I Vocalisti / Hans-Joachim Lustig)

Bach: Singet dem Herrn ein neues Lied BWV 225 (Pygmalion / Raphaël Pichon)

Sendung: hr2-kultur, "Stimmenreich", 05.05.2021, 21:00 Uhr.