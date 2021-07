Donnerstag ist Kinotag - endlich stimmt dieser Satz wieder! Und was wäre besser geeignet, dieses Ereignis zu feiern als der bombastische Film "Godzilla vs Kong". Ein bequemer Sessel, die Leinwand so groß, dass man gar nicht weiß, wo man zuerst hinschauen soll, und für das Sounddesign würde hr2-Kritikerin Daniella Baumeister sofort einen Oscar vergeben. Bleibt nur noch die Frage offen, warum Godzilla eigentlich so schlechte Laune hat.

Sendung: hr2-kultur, "Am Morgen", 01.07.2021, 7:44 Uhr