"The Trial of the Chicago Seven" bei Netflix

Audio "The Trial of the Chicago Seven" bei Netflix

Der Film zum Gerichtsprozess gegen die "Chicago Seven" konnte wegen der Corona-Pandemie nicht mehr in den Kinos starten, wird dafür aber vom Streaming-Dienst Netflix angeboten. Es geht um einen politischen Prozess gegen ursprünglich acht Vietnamkriegsgegner im Jahr 1969. hr2-Kritikerin Hadwiga Fertsch-Röver fand die Mischung aus Gerichtsfilm, Polit-Drama und Ensemble-Film sehenswert.

Das Foto zeigt Frank Langella als Richter in "The Trial of the Chicago Seven" bei Netflix.

Sendung: hr2-kultur, "Am Morgen", 03.12.2020, 7:41 Uhr