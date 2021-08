Ozan Ata Canani trug als Bänkelsänger Lieder auf türkischen Hochzeiten Lieder vor. Darunter waren nicht nur die vertrauten Weisen aus der Heimat, sondern auch Lieder über das Leben als Gastarbeiter in Deutschland. Irgendwann entschloss er sich, in die deutsche Sprache zu wechseln und verlor damit zunächst sein Publikum. Erst die Enkelgeneration der hiergebliebenen Türken versteht seine Lieder zu schätzen. Ein Konzert in der Reihe "Summer in the City" im Palmengarten.

Foto: Ozan Ata Canani und die Band "Karaba"

Sendung: hr2-kultur, "Am Morgen", 18.08.2021, 7:43 Uhr