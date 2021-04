Der Saxophonist Stefano di Battista hat sich mit dem Erbe der unzähligen, unvergesslichen Melodien des großen Filmkomponisten Ennio Morricone auseinandergesetzt. Mit seinen "Morricone Stories" ist ihm eine wunderbare Hommage an den großen Landsmann gelungen.

Klassiker wie "Deborah’s Theme" (aus "Once Upon A Time In America") oder "Gabriel’s Oboe" (aus "The Mission") stehen hier neben seltener gespielten Stücken aus der Feder Ennio Morricones.

Außerdem in dieser "Hörbar"-Ausgabe mit von der Partie:

Victor Démé, die leider schon verstorbene Musikerlegende aus Burkina Faso,

Mariza mit portugiesischem Fado vom Feinsten und

das Musikerpaar Irit Dekel & Eldad Zitrin aus Tel Aviv.

Sendung: hr2-kultur, "Hörbar", 12.04.2021, 19:04 Uhr.

Hier finden Sie alle Titel und Interpreten dieser Sendung: [PDF - 233kb]