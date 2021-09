Der Portikus in Frankfurt präsentiert ein Fernseh-Ratespiel der besonderen Art. In der Video-Installation geht ständig etwas schief, es kommt zu Missverständnissen, die Kandidaten laufen aus dem Ruder. Der Künstler Pope.L legt so die geheimen Regeln offen, nach denen diese Ratespiele ablaufen. Ein ebenso vergnügliches wie aufklärerisches Kunstprojekt findet hr2-Kritiker Mario Scalla.

Zur Webseite des Portikus Frankfurt: www.portikus.de

Sendung: hr2-kultur, "Am Morgen", 09.09.2021, 7:41 Uhr