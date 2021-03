Vicki Hammann über das Femme*Festival in Gießen

Das Femme*Festival ist ein neues Kollektiv, das kulturpolitisch-feministische Anstöße geben will. Im Rahmen des Festivals in Gießen soll vom 10.-13. März eine Plattform für Empowerment und Vernetzung geschaffen werden. Welche Anstöße und Impulse von diesem Festival ausgehen sollen und was Feminismus für die Macherinnen heute bedeutet?

Sendung: hr2-kultur, "Am Nachmittag", 10.03.2021, 17:15 Uhr