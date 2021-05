Was passiert, wenn zwölf Schriftstellerinnen und Schriftsteller unter Reizentzug leiden und nur noch die Muster auf der Raufasertapete in ihren Arbeitszimmern studieren können? Entstanden ist eine Anthologie, die erfreulicherweise kaum Texte über Corona, vielmehr Texte unter Bedingungen der Corona-Pandemie enthält. Mario Scalla hat bei der Vorstellung in der Frankfurter Romanfabrik zugehört.

Vom Warten auf das nächste Jahr: Deprivationen

Herausgeberin: Stephanie Nebenführ

edition faust

Preis: 18 Euro

Erscheinungstermin: 15. Juni

Link zum Livestream der Romanfabrik: www.romanfabrik.de

