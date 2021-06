Von der Hölle durchs Fegefeuer in den Himmel

Ein "Triptychon" von Puccini-Opern bietet das Staatstheater Wiesbaden. Die drei Einakter führen von der Hölle durchs Fegefeuer in den Himmel, was man auch übersetzen kann mit von der Tragödie übers Melodram zur Komödie. hr2-Musikkritiker Meinolf Bunsmann erfuhr, was er natürlich längst wusste: kein Streaming kann das Theatererlebnis ersetzen!

"Il trittico", Zyklus aus drei Operneinaktern, am Staatstheater Wiesbaden: www.staatstheater-wiesbaden.de

Sendung: hr2-kultur, "Am Morgen", 22.06.2021, 7:42 Uhr