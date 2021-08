Die Schauspielerin, Theaterregisseurin und Autorin Adriana Altaras ist zu Gast in hr2-kultur, im Rahmen unseres Schwerpunkts 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. 1960 wurde Adriana Altaras in Zagreb geboren. Sie kam 1964 mit ihrer Familie nach Hessen, wo ihr Vater 1978 die jüdische Gemeinde Gießen gründete. In ihrem ersten autobiografischen Roman erzählt Adriana Altaras ihre jüdisch-internationale Familiengeschichte; sie spielte u.a. in Dani Levys "Alles auf Zucker", einer Filmkomödie um jüdisches Leben im modernen Deutschland, und schrieb Satirisches für das Buch und die Wanderausstellung "Antisemitismus für Anfänger".

Sendung: hr2-kultur, "Am Nachmittag", 23.08.2021, 17:15 Uhr