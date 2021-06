Alle drei Jahre verwandelt sich das Rhein-Main-Gebiet in ein Mekka der Fotografie. Schon zum vierten Mal findet die Fotografie-Triennale RAY statt, in elf Ausstellungsorten in neun Städten. Morgen beginnt der Ausstellungsreigen unter dem diesjährigen Motto "Ideologien". Thematisiert wird das Wirken vergangener und gegenwärtiger Ideologien. So zeigt das Museum Angewandte Kunst Fotografien, die sich u.a. mit der Kolonisierung Afrikas auseinandersetzen, das Kunstforum der TU Darmstadt zeigt Fotografien der Nachkriegsreporterin Hilde Roth und das Historische Museum die manipulative Struktur der nationalsozialistischen Bildberichterstattung.

