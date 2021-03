"Like a Rolling Stone" habe ihn mit 15 Jahren wie ein Blitz getroffen, schreibt Wolfgang Niedecken in seinem Buch "Wolfgang Niedecken über Bob Dylan". Noch am selben Tag sei er Sänger einer Schülerband geworden. Der Sänger von BAP setzt sich als Solomusiker auch in Coverversionen immer wieder mit dem Werk Bob Dylans auseinander. Und er hat sein großes Vorbild mehrmals persönlich getroffen, als er sich für die Film-Produktion "Bob Dylans Amerika" auf Dylans Lebensspuren begeben hat.

Sendung: hr2-kultur, "Am Nachmittag", 12.03.2021, 17:15 Uhr