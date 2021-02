Ihre ersten vier - anscheinend glücklichen - Ehejahre verbrachten Clara und Robert Schumann in einem im klassizistischen Stil errichteten Haus in Leipzig. Heute ist das Schumannhaus ein Museum, und während der Corona-Pandemie hat es seinen Audioguide ins Netz gestellt. hr2-Kritikerin Susanne Pütz war so angetan, dass sie bei ihrem nächsten Besuch in Leipzig persönlich vorbeischauen will.

Der Audioguide auf der Webseite www.schumannhaus.de

Das Foto zeigt Clara Schumann, ca. 1850, fotografiert von Franz Hanfstaengl.

