Wie geht Bilderbuch? Die hr2-Partnerbuchhandlung Bindernagel lud den Moritz Verlag zu sich nach Friedberg ein. Die Arbeit des Bilderbuchverlags stellte der Verleger Markus Weber zusammen mit seiner Autorin Antje Damm vor.

Antje Damm, die den Verlag von Anfang an begleitet hat, brachte ihre aktuelle Neuerscheinung "Füchslein in der Kiste" mit. Gudrun Hartmann, hr2-Lauschinsel-Redakteurin, moderiert das Gespräch. Wir senden einen gekürzten Mitschnitt der Veranstaltung.

Die traditionsreiche Buchhandlung Bindernagel eröffnete am 7. Oktober unsere sechsteilige Veranstaltungsreihe, die in die hessische Verlagslandschaft einführt. Sechs hr2-Partnerbuchhandlungen laden hessische Verlage unterschiedlicher Genres ein, die ihnen besonders am Herzen liegen.

Die Veranstaltungsreihe der hr2-Partnerbuchhandlungen findet in Kooperation mit dem Börsenverein des deutschen Buchhandels - Landesverband Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland e.V. und dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst statt.

Sendung: hr2-kultur, Literaturland Hessen, 6.12.2020, 12:04 Uhr

Wiederholung am 12.12.2020, 18:04 Uhr.