Auf das Fundament kommt es an

Wer sein Haus auf Sand baut, kriegt spätestens bei Starkregen Probleme. Worauf bauen wir? Was gibt mir jetzt in all diesen Veränderungen Halt, ist mein Fundament? Diesen Fragen geht Autorin Carmen Jelinek auf den Grund.