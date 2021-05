Es dürfte nicht selten sein, dass Menschen beim Lesen der Heiligen Schrift ihren Glauben verlieren. Zu vieles, was dort geschrieben steht, ist mit unserem heutigen, naturwissenschaftlichen Weltbild nicht in Einklang zu bringen. Wenn man aber darauf verzichtet, heutige Maßstäbe an die Texte zu legen und den Charakter der verschiedenen Texte erkennt, sind diese Geschichten z.T. von bleibender Relevanz.