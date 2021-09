Der Zuspruch - In die Zukunft sehen

Wie wäre es, wenn wir in die Zukunft sehen könnten? Wenn man schon wüsste, was morgen oder in einem Jahr passieren wird! Ein alter Menschheitstraum. Mit diesen Fragen beschäftigt sich Steffen Flicker, Schulleiter der katholischen Schule Marianum Fulda.