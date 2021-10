Es gibt sie, die Begegnungen mit Menschen, die das eigene Leben nachhaltig prägen. Dr. Marco Bonacker, Theologe aus Fulda, hat so eine Begegnung erlebt. Und zwar auf dem Weltjugendtag 2000 in Rom. Heute, am Gedenktag von Papst Johannes Paul II., erinnert er sich an die Begegnung mit dem Heiligen Vater.