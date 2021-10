Stell dir vor es gibt keinen Himmel, keine Hölle, keine Religionen - dazu fordert der Ex-Beatle John Lennon die Hörerinnen und Hörer seines Songs „Imagine“ auf. Der Titel ist vor ziemlich genau 50 Jahren erschienen. Wieso die Vorstellung ohne Himmel, Hölle und Religionen gar nicht so rosig aussieht - das erzählt Dr. Marco Bonacker, Theologe aus Fulda, in seinem hr2 Zuspruch am Morgen.