Jemand schneidet sich selbst die Haut. "Ritzen" heißt diese Krankheit. Die Seele blutet und das soll der Körper ebenfalls. Hat Jesus das auch gemacht? In seiner Lebensgeschichte kommt doch so viel Blut vor, will ein Jugendlicher von unserem Autor Daniel Lenski wissen. Der merkt: Hinter der Frage steckt mehr.