Ein Mensch in Not, der seine Ohnmacht und Hilflosigkeit erfährt, wird sich vielleicht im Gebet an Gott wenden. Im Alten Testament gibt es viele Beispiele dafür, vor allem in den Psalmen. Dabei ist der Beter keineswegs voller Demut: Er schreit zu ihm und fordert Hilfe an. Es ist legitim, mit Gott zu streiten.