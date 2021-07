Gute Kontakte zur Nachbarschaft sind wichtig, besonders, wenn man mit vielen anderen Parteien in einem Haus wohnt. Da wünscht man sich, dass alle sorgsam mit dem Haus umgehen, sich an die wichtigsten Regeln halten und man einander vertrauen kann. Wenn Papst Franziskus in der Enzyklika „Laudato si“ von der Erde als unserem gemeinsamen Haus spricht, ist das nicht viel anders.