Bedingt durch die Corona-Krise verschwinden im Frühjahr 2020 unzählige Bücher. Unsere Rezensenten nehmen im Rahmen der Kampagne "#zweiterfruehling" die Ermittlungen auf. Hier sind die besten Krimis, die seit Februar erschienen sind.

Dirk Kurbjuweit: Haarmann

Dirk Kurbjuweit: Haarmann Bild © Penguin Verlag 2020

Der Serienmörder aus Hannover ermordete in den 1920er Jahren mindestens zwei Dutzend junge Männer bestialisch. "Haarmann" ist kein Buch für Voyeuristen und kein klassischer Krimi, denn wer der Täter ist, macht schon der Titel klar. Die Spannung entsteht über die Figur des Ermittlers und das Zeitkolorit.

Penguin 2020

22 Euro

Keigo Higashino: Unschuldige Täter

Keigo Higashino: Unschuldige Täter Bild © Tropen Verlag 2020

Ein japanischer Küstenort versucht mit einer Konferenz über Meeresbodenschätze ins Touristengeschäft zu kommen. Eines Tages liegt eine männliche Leiche am Strand, ein Teilnehmer der Konferenz. Ein Unfall? Der Ermittler findet nicht nur eine Verbindung zu einem weiteren Mord vor 16 Jahren, sondern stößt auf mehr Täter, als er eigentlich gesucht hatte.

Tropen 2020

22,70 Euro

Mark Billingham: Ein Herz und keine Seele

Mark Billingham: Ein Herz und keine Seele Bild © Atrium

Der Heiratsschwindler Conrad ist ganz gut im Geschäft, bis eines seiner Opfer sich das Leben nimmt und Tom Thorne zum Tatort gerufen wird, Routine. Obwohl es eindeutig Selbstmord war, beschließt Thorne den fiesen Betrüger irgendwie dran zu kriegen. "Ein Herz und keine Seele" ist ein klassischer Ermittlerkrimi mit wenig Blut. Billingham at his best!

Atrium 2020

22 Euro

Steffen Jacobsen: Sühne

Steffen Jacobsen: Sühne Bild © Heyne

Der Pharma-Unternehmer Frank Linden ist todkrank und will endlich auspacken, denn er hat nichts mehr zu verlieren. Er heuert einen Journalisten an, der hochbrisante Informationen an die Öffentlichkeit bringen soll. Das bleibt natürlich nicht unbemerkt und bei der Übergabe sterben beide, gerichtet von einer Profikillerin. Skrupellos kämpft die Pharmaindustrie für den eigenen Profit.

Heyne 2020

15 Euro

Eric Berg: Die Mörderinsel

Eric Berg: Die Mörderinsel Bild © Limes

Eine junge Frau wird ermordet, angeklagt wird der Hotelbesitzer Holger Simonsmeyer, dann aber freigesprochen. Dann geschieht ein weiterer Mord. Die Journalistin Doro Kagel kommt Monate später in das Dorf und steht vor den Ruinen des ausgebrannten Hotels. Sie rollt den Fall Simonsmeyer neu auf, nicht nur aus journalistischer Neugier, sondern auch, weil sie ein schlechtes Gewissen hat.