Norwegen ist sympathisch, ein Reiseziel für Abenteurer und Naturliebhaber. Zur Buchmesse zeigt sich das Land auch von seiner literarischen Seite, von seiner kreativen und musikalischen ebenso - hr2-kultur nimmt das Motto des Gastland-Auftritts wörtlich und weckt eine Woche lang den "Traum in uns".

Ein Land zu Besuch in Frankfurt - was Sie erwartet

Es ist schöne Tradition, dass das Ehrengastland der Frankfurter Buchmesse nicht nur Bücher, sondern ein großes Spektrum seiner Kultur mitbringt. "Norwegen - der Traum in uns" - Unter diesem Motto präsentiert sich das skandinavische Land als Ehrengast der Frankfurter Buchmesse. Doch nicht nur auf der Messe lässt sich die kulturelle Vielfalt des diesjährigen Gastlands in den kommenden Wochen entdecken. Bürger, Künstler und Kreative aus dem Ehrengastland Norwegen zeigen in insgesamt acht Ausstellungen, was ihr Land in Sachen Kunst, Design, Fotografie und Architektur zu bieten hat. Von nie gezeigten Munch-Zeichnungen bis zu monumentalen Webteppichen ist alles dabei.

Mittsommer und Landschaften - Fotokunst aus Norwegen

Norwegen hat viele tolle Autor*innen, ist Ehrengast der Frankfurter Buchmesse – und hat oft ein Wetter zu bieten, das mitunter für eine mystische Atmosphäre sorgt und das Lebensgefühl der Norweger prägt. Künstler*innen setzen sich mit der Kamera (oder ohne) mit Wesen und Wirken des Lichts auseinander: Die Ausstellung "Himmlisch" im Fotografie Forum Frankfurt.

Literarischer Nationalheld: Henrik Wergeland

Zitat „Ich schlechtgelaunt, ‚Morgenblad‘?

Ich der ich nur einen Strahl der Sonne brauche,

um laut herauszulachen aus einer Freude,

die ich mir nicht erklären kann?...

Ich sollte mir auf eine schlechte Zeitung hin eine Sekunde mit Ärger verderben lassen?

Es wäre wie himmelblaue und rosenrote Schmetterlinge totzuschlagen.“ Zitat von Henrik Wergeland Zitat Ende

So dichtete der norwegische Dichter der Spätaufklärung und Romantik. Er behauptete sich gegen ästhetische Konventionen und gilt als Wegbereiter der Moderne in Norwegen. Anlässlich des Auftritts von Norwegen auf der Buchmesse, erschient "Im wilden Paradies" mit Prosa und Gedichten von Wergeland in einer Neuausgabe. Der Literaturwissenschaftler Heinrich Detering hat Wergeland ins Deutsche übersetzt. Im hr2-Kulturcafé ist Heinrich Detering zu Gast und erzählt über die Literatur Henrik Wergelands, der für die kulturelle und sprachliche Unabhängigkeit Norwegens kämpfte, ein Provokateur, dem die Freiheit des Menschen über alles ging.

Morden im Norden - Krimis aus dem schaurigen Land

Im Grunde ist Norwegen ein friedliches Land. Seine Krimi-Autoren mögen es aber blutig und psychologisch ausgefeilt. Für hr2-kultur hat Miriam "Krimi-Mimi" Semrau eine Auswahl zusammengestellt, die nichts für schwache Nerven ist. Passend zum Ehrengast der Frankfurter Buchmesse präsentieren sie Blutiges aus Norwegen.

