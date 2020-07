Es ist Sommer – die Natur blüht auf und viele von uns haben jetzt Zeit für Ausflüge ins Grüne. "Raus in die Natur" – unter diesem Motto steht dieses Jahr unser hr2-Sommerprogramm. Jede Woche nehmen uns Menschen aus der hessischen Kulturszene mit an ihre Lieblingsorte im Grünen.

Verliebt in eine Bühne

Die Marburger Intendantinnen Carola Unser und Eva Lange

Es ist schon ein ordentlicher Fußmarsch, den man hinlegen muss, bis man am Marburger Schloss angekommen ist. Wer nach vorne schaut, sieht in der Ferne das Tal, nebelverhangen und von Regenwolken verdeckt. Dazwischen überall sattes Grün. Ein paar Schritte weiter, vorbei am Rosengarten mit Blüten in rosa, gelb, orange, dunkelrot, kommt man auf eine Anhöhe. Und da verbirgt sich hinter einem Zaun ein ganzes Freilichttheater - Verabredung mit den Intendantinnen am Hessischen Landestheater, Carola Unser und Eva Lange. Sie leiten das Theater seit zwei Jahren zusammen. Und sie wollten heute hierher kommen, weil die Schlossparkbühne ihr Lieblingsort in der Natur in Marburg ist. Sie lieben diese Schlossparkbühne sehr, weil sie umgeben ist von großen Bäumen, weil Vögel über die Bühne flattern, weil man das Rauschen des Windes in den Blättern hört: "Das ist ganz wunderbar!"

Die Schlossparkbühne ist fast vierzig mal vierzig Meter groß, also größer als viele normale Theaterbühnen. Auf der Bühne stehen drei weiße Torbögen, die an gotische Kirchenfenster erinnern. Hier gibt es jeden Sommer Theater draußen zu sehen. In diesem Jahr ist die Freilichtbühne besonders wichtig, denn wegen der Corona-Pandemie konnte das Hessische Landestheater zuletzt nur Vorstellungen draußen anbieten. Carola Unser hat hier im Juni eine Open-Air-Revue inszeniert.

Eva Lange (li.) und Carola Unser, Hessisches Landestheater Marburg Bild © Neven Allgeier

"Ich genieße es sehr, hier zu arbeiten und zu inszenieren, weil es natürlich was anderes ist: Wir haben im Regen geprobt, man freut sich wenn die Sonne rauskommt, und dann hatte man abends einen Sonnenbrand. Für uns Menschen, die an dunkle Räume gewohnt sind, wo nicht viel Sonnenlicht ist, ist das einfach eine Wonne!"



"Der tolle Moment ist immer, wenn ein Schauspieler im Moment der Aufführung Bezug nimmt auf etwas, was die Natur in dem Moment hervorbringt. Auf einmal fliegt der Greifvogel über die Bühne, oder es setzt sich ein Vogel auf die Szene, oder ein Ast fällt herab. Man reagiert auf das Geräusch, und das verändert die Geschichte."

Das bedeutet auch, dass man beim Theater im Freien nicht alles kontrollieren kann. Das macht für Eva Lange den Reiz mit aus, draußen zu inszenieren. Außerdem lockt das Theater draußen oft neue Zuschauer an, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben. Die Arbeit in der Natur ist also eine echte Bereicherung für die Intendantinnen des Landestheaters. Carola Unser hat dazu übrigens noch einen anderen Bezug: Sie hat vor ihrer Karriere am Theater eine Ausbildung zur Landwirtin gemacht.

Ein Tag im Opelzoo, wie früher, nur intensiver

Die Schriftstellerin Silke Scheuermann

Silke Scheuermann hat ein blaues Sommerkleid an. Sie ist Schriftstellerin und lebt in Offenbach. Den Opel-Zoo kennt sie sehr gut, weil sie oft mit ihrem Hund Tao hier war. Den hatte sie sich vor 18 Jahren angeschafft. Tao war ein "Chinese Foo" mit dichtem, flauschigen Fell. Die Züchterin hatte damals vorgeschlagen, mit dem Hund in den Zoo zu gehen, damit er sich an andere Tiere gewöhnt und umgänglicher wird.

"Er konnte die ganzen Tiere riechen, aber es war auch für mich aufregend und schön. Wir lernten uns kennen, der Hund und ich. Er hat seitdem auch immer ein gutes Verhältnis zu anderen Arten gehabt. Ich hab' zum ersten Mal da auch eine Beziehung zu einem Tier aufgebaut, das war für mich selber was ganz Neues. Und hab auch angefangen, mich mehr für die Beziehung Mensch–Tier zu interessieren, hab' dann auch drüber geschrieben."

Über dieses Schreiben hat Silke Scheuermann eine Poetik-Vorlesung gehalten, an der Frankfurter Goethe-Universität. Sie wollte Geschichten aus der Sicht von Tieren schreiben, ohne sie dabei zu vermenschlichen. Also keine Schafs- oder Katzenkrimis, sondern Geschichten, in denen die Leser sich wirklich in die Wahrnehmung von Tieren einfühlen können. Obwohl es so schwierig ist, aus der Perspektive des Tieres zu schreiben, hat Silke Scheuermann es gemacht. Inspiriert von ihrem eigenen Haustier ist das Prosa-Gedicht „Der Hund“ entstanden:

Es gibt im Reich der Tiere keine Heiligen, nur Frühstück und Abendessen.

Und die Person, die du abgöttisch liebst, von der du Befehle erhältst und befolgst.

Wenn sie mir zu warten bedeutet wage ich nicht mich wegzubewegen.

Ich kann ihren Kummer riechen, ihre Freude versengt mir wie Sonne die Netzhaut.

Manchmal strahlt sie prächtiges Gelb aus.

Ich höre ihren leeren Magen noch bevor sie weiß, sie hat Hunger.

Ich springe an ihr hoch, belle ihr meine Anteilnahme entgegen.

Bild © picture-alliance/dpa

Silke Scheuermanns Hund Tao lebt mittlerweile nicht mehr. Aber ihre Begeisterung für Tiere ist geblieben. Egal wo auf der Welt Silke Scheuermann gerade ist: Wenn es einen Zoo in der Stadt gibt, geht sie hin. Zum Beispiel in Saint Louis, wo sie vor zwei Jahren für ein Semester an einer Uni unterrichtet hat. Und beim Spaziergang mit ihr hat man das Gefühl, Silke Scheuermann kann zu fast jeder Tierart so eine Geschichte erzählen. Und auf die Frage, wie wichtig ihr die Natur ist, hat sie eine Antwort, die zuerst sehr nüchtern, aber dann sehr poetisch klingt:

"Ich bin keiner von diesen Spinnern, die morgens um fünf am Main stehen und Vögel beobachten. Aber wenn mein Hund raus musste, hatte ich zum Beispiel beim Joggen Momente, wenn die Sonne aufgeht, man die Natur sieht: Virginia Woolf nennt das „moments of being“, Momente des Seins, wo man da steht und merkt wie schön alles ist. Man ist vollkommen klar einerseits, und anderseits wie aufgelöst in all dem."

Sendung: hr2-kultur, ab 6.7.2020