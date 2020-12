Best of hr-Comedy-Marathon

Ein Tag ohne Lächeln ist ein verlorener Tag, heißt es. Damit Ihnen in diesen schwierigen Zeiten das Lachen nicht vergeht, sendet hr2-kultur einen ganzen Abend Comedy und Kabarett: Ein Best Of des 24-Stunden-Comedy-Marathons des hessischen Rundfunks.

Beim hr-Comedy-Marathon trifft sich die Spaß-Branche zum Gipfeltreffen. Alle Genres der hart arbeitenden Humorarbeiter*innen sind mit von der Partie: Stand-up, Musik-Comedy, Satire und Kabarett. Und sie haben nur ein Ziel: Gute Unterhaltung. Jede halbe Stunde eine neue Künstlerin oder ein neuer Künstler, jede halbe Stunde die Chance auf gute Gags und witzige Geschichten.



Der 24-Stunden-Comedy-Marathon ist ein Live-Event in der ARD-Mediathek. Zwischen 16 Uhr am Samstag und 16 Uhr am Sonntag gibt es immer jemanden, der einen Gag macht, aus seinem absurd-witzigen Leben erzählt, eine satirische Spitze setzt oder einfach Spaß macht. Am Sonntagabend senden wir in hr2-kultur einen Zusammenschnitt mit den Höhepunkten des Programms: Olaf Schubert und Stephan Ludwig versuchen gemeinsam, die Welt zu retten, Jakob Schwerdtfeger findet sein Comedy-Material in der Welt der Kunst und Hans Gerzlich in der des Büroalltags; mit dabei sind auch die Salzburger-Stier-Preisträgerin 2020 Sarah Bisetti, Comedy-Urgestein Johann König, Franziska Wanninger, Lars Reichow, Rolf Miller und Barbara Ruscher.



Es moderieren die Zwillinge und Entertainer Dennis und Benni Wolter, die für ihren Youtube-Kanal "World Wide Wohnzimmer" 2020 mit dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnet wurden.



Die Künstler*innen in hr2-kultur:

Olaf Schubert und Stephan Ludwig

Sarah Bosetti

Johann König (wenn er dabei ist)

Jakob Schwerdtfeger

Franziska Wanninger

Lars Reichow

Rolf Miller

Hans Gerzlich

Barbara Ruscher

Sendung: hr2-kultur, "Zwei bis Vier", 6. Dezember 2020, 20:04 Uhr.