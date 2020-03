Die Leipziger Buchmesse 2020 wird wegen der Ausbreitung des Coronavirus abgesagt. Das haben Messeleitung und Stadtspitze entschieden. Die für April geplante Musikmesse in Frankfurt wird verschoben, der Pop-up Erlebnismarkt "Musikmesse Plaza" (3. und 4. April) sowie das "Musikmesse Festival" (31. März bis 4. April) sollen zu den geplanten Terminen stattfinden.

"Ausbreitung eindämmen"

Die Leipziger Buchmesse ist ein Publikumsmagnet mit jährlich fast 300.000 Besuchern. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) schrieb im Kurzbotschaftendienst Twitter: "Gesundheit und Sicherheit gehen in diesem Fall ganz klar vor." Ziel sei es, die sächsische Bevölkerung zu schützen und eine Ausbreitung des Coronavirus so weit wie möglich einzudämmen und zu bekämpfen. "Dafür gilt es, konsequent, präventiv und verantwortungsbewusst zu handeln", schrieb Kretschmer.

Frankfurter Musikmesse nur im regionalen Rahmen

The Show must go on: "Musikmesse Plaza" findet statt Bild © Messe Frankfurt

"Wir bedauern, dass die 40-jährige Jubiläumsausgabe der Musikmesse nicht vom 1. bis 4. April ihre Tore öffnen kann. Wir freuen uns dennoch auf großartige Konzerterlebnisse für Fans aus der Region beim Musikmesse Festival in ganz Frankfurt. Außerdem laden wir weiterhin Musikbegeisterte zur ‚Musikmesse Plaza ‘ ein, die hier Instrumente, Tonträger und Lifestyle-Produkte erleben und kaufen sowie an zahlreichen Events teilnehmen können", sagt Detlef Braun, Geschäftsführer der Messe Frankfurt GmbH.

Keine Messe in Leipzig, kein Fest, kein Cosplay

Diesmal nicht: Cosplay-Darsteller auf der Leipziger Buchmesse 2019 Bild © picture-alliance/dpa

Die Messe sollte vom 12. bis 15. März stattfinden. Die Leipziger Buchmesse ist das Frühjahrsereignis der Buch- und Medienbranche. Im vergangenen Jahr kamen rund 286.000 Besucher und mehr als 2.500 Aussteller aus 46 Ländern zur Buchmesse. Parallel dazu finden jedes Jahr Europas größtes Lesefest "Leipzig liest" an hunderten Orten in der Stadt und die Manga-Comic-Con statt. Zur Manga-Comic-Con kommen jedes Jahr mehr als 100.000 Besucher, Cosplay-Fans und zahlreiche Ehrengäste unter anderem aus Japan.

"Schwerer Schlag"

Alexander Skipis, Börsenverein Bild © picture-alliance/dpa

"Die Absage ist ein schwerer Schlag für die Buchbranche", sagte Alexander Skipis, Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. "Die Strahlkraft, die von der Leipziger Buchmesse in die Gesellschaft ausgeht, und das Interesse und die Begeisterung für Bücher, die sie vermittelt, sind enorm." Skipis äußert allerdings eindeutig Verständnis für die Leipziger. Sie hätten die richtige Entscheidung getroffen. Der Börsenverein ist der ideelle Träger der nach Frankfurt zweitgrößten deutschen Buchmesse.

Preisverleihungen unklar

Der Preis der Leipziger Buchmesse, einer der wichtigsten Literaturpreise in Deutschland, wird normalerweise am Eröffnungstag vergeben, in den Kategorien Belletristik, Sachbuch/Essayistik und Übersetzung. Auch die Vergabe des Leipziger Buchpreises zur Europäischen Verständigung ist noch ungeklärt. Er wird sonst traditionell beim Festakt zur Eröffnung der Buchmesse überreicht. Als Preisträger war bereits der ungarische Essayist und Übersetzer László Földényi für sein Buch "Lob der Melancholie. Rätselhafte Botschaften" benannt worden.

Banner Lit.Cologne Bild © Lit.Cologne

lit.COLOGNE soll stattfinden

Die 20. Ausgabe des internationalen Literaturfestivals sei durch den Ausbruch des Coronavirus bisher nicht in Gefahr, schreiben die Kölner Veranstalter am Dienstagnachmittag. Aber: "Die Gesundheit der auftretenden KünstlerInnen, der BesucherInnen und Gäste sowie der MitarbeiterInnen stehen selbstverständlich an erster Stelle. Dennoch gibt es derzeit keine Anhaltspunkte, die die Durchführung von Veranstaltungen grundsätzlich in Frage stellen. Es werden empfohlene Vorsichtsmaßnahmen ergriffen, das Festival wird aber am 10. März wie geplant starten."

Nicht nur Leipzig

Im Bemühen um eine Eindämmung der Epidemie fielen zuvor bereits andere Großveranstaltungen aus, nicht nur in Deutschland. Hierzulande wurden bereits die Tourismusmesse ITB, die Sterneverleihung des Guide Michelin in Hamburg und die Internationale Handwerksmesse in München abgesagt.

Quellen: dpa, afp, eigene Recherche

Sendung: hr2-kultur, Nachrichten, 3.3.2020, 14:00 Uhr