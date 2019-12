Weihnachten rückt näher und Ihnen fehlen noch Geschenkideen? Julia Westlake, Alf Mentzer und Hauke Hückstedt empfehlen ihre literarischen Highlights dieses Jahres.

Die TV-Journalistin Julia Westlake (Kulturjournal, Bücherjournal), Alf Mentzer (hr2-kultur) und Hauke Hückstädt (Literaturhaus Frankfurt) empfehlen das Beste, was ihnen dieses Jahr unter die Lesebrille kam.



Süßer die Glocken nie klingen: Titel für junge Leute

Weitere Informationen Matt Haig, Ein Junge namens Weihnacht dtv Verlagsgesellschaft, 18 Euro Ende der weiteren Informationen

Wir kennen den Weihnachtsmann nur als Senioren-Ausgabe, aber wie war er als Kind? Julia Westlake: "Mein großer Sohn wollte nie, dass ich ihm etwas vorlese – dann kam dieses Buch."

Weitere Informationen Marc-Uwe Kling, Die Känguru-Apokryphen Ullstein, 9 Euro Ende der weiteren Informationen

Ein anarchistisches Känguru steht vor der Tür, das dem Kommunismus anhängt und eine Suchtbeziehung zu Schnapspralinen hat. Das Buch erweitert garantiert den aktiven Wortschatz Ihrer Sprößlinge.

Weitere Informationen Martin Muser: Kannawoniwasein! Erschienen bei Carlsen; 12 Euro

Hörbuch (erschienen bei Silberfisch): 2 CDs 8,50 Euro. Ende der weiteren Informationen

Martin Muser: Kannawoniwasein! Bild © HörbucHHamburg HHV GmbH | hr

Eine moderne "Emil und die Detektive"-Geschichte. Im Hörbuch spielt Stefan Kaminsky alle Rollen selbst. Es wurde 2018 als Kinder- und Jugendhörbuch des Jahres der hr2-Hörbuchbestenliste ausgezeichnet.



Ein Buch wie Christbaumschmuck: leicht, aber glänzend!

Weitere Informationen Die Puppe im Grase: Norwegische Märchen Peter Christen Asbjørnsen / Jørgen Moe (Autoren), Kat Menschik (Illustratorin), Friedrich Bresemann (Übersetzer)

Erschienen bei Galiani; 18 Euro Ende der weiteren Informationen

Kleine Puppen locken ins hohe Gras, Handwerker überlisten mit Hilfe von Nüssen den Teufel, und ein Huhn rettet die Erde vorm Untergehen – norwegische Märchen sind merkwürdiger und rauer als unsere Grimmschen Märchen.

Weitere Informationen P. G. Wodehouse: Tausend Dank, Jeeves! Thomas Schlachter (Übersetzer)

Erschienen bei Insel, 20 Euro Ende der weiteren Informationen

Für Menschen, denen "Downtown Abbey" nicht komisch genug ist. Sir Wodehouse ist der witzigste Autor der englischen Sprache. Er beschreibt ein England, wie es die Brexiteers gerne hätten, aber nie gehabt haben.

Weitere Informationen Jan Peter Bremer: Der junge Doktorand Erschienen bei Berlin Verlag; 20 Euro Ende der weiteren Informationen

Die Ikone im Buchjahr 2019 zu Recht verglichen mit Loriot. Ein Künstler und seine Frau warten auf einen jungen Doktoranden.



Tiere verschenkt man nicht, es sei denn: Tiere in Büchern

Weitere Informationen Saša Stanišić: Herkunft Erschienen bei Luchterhand; 22 Euro Ende der weiteren Informationen

Saša Stanišić: Herkunft Bild © Luchterhand | hr

Tiere? Tatsächlich kommen Drachen und Schlangen vor, aber auch eine Großmutter, die aus Nierenbohnen die Zukunft lesen kann. Das Buch wurde ausgezeichnet mit dem Deutschen Buchpreis.

Weitere Informationen Peter Geimer: Fliegen. Ein Portrait Erschienen bei Matthes und Seitz; 18 Euro Ende der weiteren Informationen

Ein Kunsthistoriker aus Berlin gibt den Fliegen Zucker. Sein Tipp: Um sie in Ruhe zu studieren, schlage man mit einem nassen Handtuch neben eine Fliege. Sie wird eine halbe Stunde benommen sein und still dasitzen.

Weitere Informationen Henning Ziebritzki: Vogelwerk - Gedichte Erschienen bei Wallstein; 18 Euro Ende der weiteren Informationen

Was wäre Weihnachten ohne Lyrik? Die 52 Gedichte sind nach Vögeln benannt – Gimpel, Schwarzspecht, Straßentaube, Mauersegler – handeln aber von Menschen, erotisch hoch aufgeladen.



Morgen, Kinder, wird’s was geben: Titel zum Vorlesen

Weitere Informationen Nikolaus Heidelbach: Die schönsten Märchen Mit Illustrationen von Nikolaus Heidelbach

Erschienen bei Beltz&Gelberg; 19,95 Euro Ende der weiteren Informationen

Keine zuckersüße Kinderverblödung á la Disney: ein Märchenbuch, an das sich Kinder auch später noch erinnern, mit geheimnisvollen Bildern.

Weitere Informationen Axel Scheffler/Julia Donaldson: Die Schnetts und die Schmoos Übersetzt von Salah Naoura

Erschienen bei Beltz&Gelberg; 13,95 Euro Ende der weiteren Informationen

Die Geschichte von Romeo und Julia versetzt auf einen fremden Planeten. Die rote Grete und der blaue Bernd produzieren am Ende ein kleines lila Kind. Von den Schöpfern des "Grüffelo".

Weitere Informationen Doro Göbel/Peter Knorr Hier wird gebaut! Eine Wimmelbilder-Geschichte

Erschienen bei Beltz&Gelberg; 13,95 Euro Ende der weiteren Informationen

Eltern lieben Wimmelbüchern, dies ist die nächste Generation des Genres. Die Geschichten sind so komplex, dass man sich immer nur eine Figur auf einmal vornehmen sollte.



Local Christmas: Titel aus oder über Frankfurt

Weitere Informationen Peter Kurzeck: Der vorige Sommer und der Sommer davor Erschienen bei Schöffling; 32 Euro Ende der weiteren Informationen

Bild © picture-alliance/dpa

Der Proust der Bundesrepublik versuchte, in Frankfurt-Bockenheim ein bürgerliches Leben zu führen. Eine Sommer-Ewigkeit geht es dann nach Südfrankreich; danach verlässt ihn seine Frau. Kurzeck hebt das Vergehen der Zeit auf.

Weitere Informationen Titanic - Das endgültige Titel-Buch: 40 Jahre nur verarscht! Erschienen bei Kunstmann; 40 Euro Ende der weiteren Informationen

Sämtliche Titanic-Titelbilder der letzten 40 Jahre. Eine Kulturgeschichte der Bundesrepublik aus der Sicht von weißen, spätpubertierenden Männern aus Frankfurt - garantiert geschmacklos und sexistisch.

Weitere Informationen DW Dreysse, Peter Lieser, Matthias Matzak: Industriekultur in Frankfurt und Offenbach Erschienen bei Henrich Editionen; 28 Euro Ende der weiteren Informationen

Ob Unternehmervilla oder Arbeitersiedlung, Bauhaus oder Parkhaus, B-Ebene oder Jahrhunderthalle – ein Vademecum für Frankfurt. Und eine Geschichte der guten Absichten, die Architekten mit Frankfurt hatten.



Dieser Song ist kein Weihnachtslied: Lieblings-Stücke auf Lieblings-CDs

Weitere Informationen "Putzlicht" aus Nils Frevert: Putzlicht Grönland (Rough Trade); 17,49 Euro Ende der weiteren Informationen

"Putzlicht" ist das Licht, das angeht, wenn die Party vorbei ist. Dann beginnt ein neuer Tag: "Über mich erstreckt sich ein tiefer blasser Himmel oder Hölle." Das beste Album von Nils Frevert nach einer langen Schaffenskrise.

Weitere Informationen "Groooveman" aus Funny von Dannen: Groooveman Trikont/Indigo; 10,98 Euro Ende der weiteren Informationen

"Ich bin eigentlich viel zu müde und ich müsste ganz woanders sein. Das ist nicht meine Stadt, das ist nicht mein Land. Das ist gar nicht meine Welt." Stimmt der Groove, ist der Rest egal.

Weitere Informationen "Keine Parolen" aus Dendemann: Da nich für Vertigo Berlin (Universal Music); 13,99 Euro Ende der weiteren Informationen

"Unser Rückgrat ist stufenlos verstellbar" Das Lied zur politischen Situation in Deutschland gegen Wutbürger, Protestwähler und die Generation Gentrifizierung.



Ein Buch, das nicht nadelt: ein Evergreen, ein Klassiker

Weitere Informationen Max Frisch: Fragebogen Erschienen bei Suhrkam; 7 Euro Ende der weiteren Informationen

Wenn Sie sich vorstellen, Sie sind nicht geboren worden, beunruhigt Sie diese Vorstellung? Statt krampfiger Familienkonversation unterm Tannenbaum belebt dieser Fragebogen jedes Fest aufs Neue.

Weitere Informationen Hermann Melville: Moby Dick Erschienen bei Insel; 12 Euro Ende der weiteren Informationen

Herman Melville Bild © picture-alliance/dpa

"Moby Dick" diente schon als Allegorie für alles Mögliche: den amerikanischen Kapitalismus, die Eroberung der weißen Landkarte und ist zugleich ein packender Abenteuerroman. Ein Buch, in dem man versinken kann.

Weitere Informationen Peter Anders/Michael Raucheisen: Franz Schubert, die Winterreise Erschienen bei Deutsche Grammophon Production (Universal Music); 15 Euro Ende der weiteren Informationen

Eingespielt im Januar 1945 ist diese Aufnahme von beklemmender Intensität, zwar in Mono und es rauscht, doch gibt es keine bessere Aufnahme. Die Zerknirschung Deutschlands in Musik gefasst.



Zum Fest der Liebe ein Buch: Bibliophiles, Verführerisches, Intimes

Weitere Informationen Linda McCartney. The Polaroid Diaries Erschienen bei Taschen Verlag; 40 Euro Ende der weiteren Informationen

Die großartige Fotografin Linda McCartney hat tausende von Polaroids von ihrem Mann Paul gemacht – kleine Kunstwerke aus dem intimen Alltag der Familie McCartney.

Weitere Informationen Karen Köhler: Miroloi Erschienen bei Hanser; 24 Euro Ende der weiteren Informationen

Auf einer Insel, auf der Frauen nicht lesen dürfen, entdeckt ein Findelkind die Lektüre. Von männlichen Kritikern wurde der Roman brutal verrissen. Sie haben nicht verstanden, in welche Falle sie Karen Köhler damit getappt sind.

Weitere Informationen René Gisler: Thesaurus rex Erschienen bei Der gesunde Menschenversand Verlag; 89 Euro Ende der weiteren Informationen

Eine Enzyklopädie erfundener Wörter wie "kontinuehrlich", "Leselatte" und einige tausend mehr.



Ein Buch wie Geflügelscheren: selten gebraucht, aber unverzichtbar!

Weitere Informationen Abbas Khider: Deutsch für alle Erschienen bei Hanser; 14 Euro Ende der weiteren Informationen

Abbas Khider Bild © Peter-Andreas Hassiepen

"Hitler", "Scheiße" und "Lufthansa" waren die ersten Wörter, die Abbas Khider in Deutschland lernte, nachdem er aus dem Irak fliehen musste. Jetzt hat er einige Vorschläge zur Vereinfachung unserer Sprache.

Weitere Informationen Jörg Maurer: Stille Nacht allerseits Was Sie von Weihnachten nie gedacht hätten

Erschienen bei Fischer; 10 Euro Ende der weiteren Informationen

Alle unnützen Informationen, die man schon immer über Weihnachten wissen wollte, aber sich nicht zu fragen getraute. Frei nach Wittgenstein: Was man nicht schmücken kann, das soll man im Wald stehen lassen.

Weitere Informationen Martin Maleschka: Baubezogene Kunst DDR: Kunst im öffentlichen Raum 1950 bis 1990

Erschienen bei DOM Publishers; 48 Euro Ende der weiteren Informationen

Für alle, die zu wenig über die DDR wissen. Plastiken, Wandverzierungen, Hinterglasmalereien – in der baubezogenen Kunst zeigten sich die guten Absichten dieses Landes.



Statt „Kevin – allein zu Haus“: das andere Weihnachtsfilm-Programm

Weitere Informationen Gundermann DVD erschienen bei Pandora Film; 12,99 Euro Ende der weiteren Informationen

Alexander Scheer spielt Gerhard Gundermann Bild © Foto: Peter Hartwig / Pandora Film

Ein überzeugter Kommunist wird Stasi-Spitzel. Der Film über den singenden Baggermann aus der Lausitz, der im Westen kaum bekannt war. Die DDR mal nicht von außen gezeigt.

Weitere Informationen Suits Serie, 9 Staffeln;

Universal Cable Productions

Zu sehen bei Netflix Ende der weiteren Informationen

Mit dabei: Meghan Markle Bild © Imago Images

Serien sind der Roman des 21. Jahrhunderts geworden, aber selten als DVD zu haben. Doch mit "Suits" kann man sich zu Weihnachten problemlos einschließen.

Weitere Informationen Die Sieger Concorde Video;

Blu-ray 12,99 Euro Ende der weiteren Informationen

Kam 1994 in die deutschen Kinos und floppte, aber die BRD lässt sich kaum besser begreifen. Gewalt wird hier dargestellt, wie sie dargestellt werden muss, denn sie tut weh.



Ein Buch gegen Festtagsspeck: Sport, Bewegung, Ernährung

Weitere Informationen Tonio Schachinger: Nicht wie ihr Erschienen bei Kremayr & Scheriau; 22,90 Euro Ende der weiteren Informationen

Die Hilflosigkeit eines Fußballprofis, der zu schlau und sensibel für den Job ist. Er flüchtet sich in stundenlange Autofahrten, die nirgendswo ankommen. Knallhart wie ein verschossener Elfmeter.

Weitere Informationen Hans Traxler: Drama am Jang tse Kiang Erschienen bei Edition Büchergilde; 17,90 Euro Ende der weiteren Informationen

Hans Traxler Bild © picture-alliance/dpa

Mao Tse Tung soll den Jang tse Kiang 1955 in Rekordzeit durchschwommen haben. Bei Traxler klingt das so: "Mao geht zum gelben Fluss, zierlich hebt er seinen Fuß. Elegant wie eine Flunder, springt er rein und geht gleich under. Einmal sieht man ihn noch winken und im Anschluss dann ertrinken."

Weitere Informationen Thomas Pletzinger: The Great Nowitzki. Das außergewöhnliche Leben des großen deutschen Sportlers

Erschienen bei Kiepenheuer&Witsch; 26 Euro Ende der weiteren Informationen

Eine Sportlerbiographie geschrieben von einem Romancier in der Tradition des amerikanischen Sportjournalismus. Man fängt an, sich dauernd auf YouTube Spielszenen anzuschauen und findet Gefallen daran.

