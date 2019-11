Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found

Der neue Georg-Büchner-Preisträger Lukas Bärfuss hat vor einem Vergessen der Nazi-Diktatur und des Holocaust gewarnt. "Es bleibt die Aufgabe meiner Generation, die Erinnerung lebendig zu halten", sagte der 47 Jahre alte Schweizer Schriftsteller und Dramatiker am Samstag bei der Preisverleihung im Darmstädter Staatstheater. "Wer den letzten Krieg vergisst, der bereitet schon den nächsten vor." Der mit 50.000 Euro dotierte Preis gilt als wichtigste literarische Auszeichnung in Deutschland.

Der diesjährige Büchnerpreisträger Lukas Bärfuss ist ein besonders vielseitiger Autor. 3 Romane, 2 Essaybände, zahlreiche Theaterstücke, Hörspiele und Erzählungen hat er geschrieben, dazu Reden und Zeitungsartikel. So vielfältig die Form, so einheitlich ist das Ziel seines Schreibens. Es ist eine Suche des Einzelnen nach Identität und Zugehörigkeit, der Versuch des Getriebenen in der Welt anzukommen.