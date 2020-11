Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Henry Purcell: "The History of Timon of Athens", Ouvertüre (Lautten Compagney Berlin. Wolfgang Katschner); Wolfgang Amadeus Mozart: Klavierquartett g-Moll, KV 478 (Berlin Piano Quartet); Johann Sebastian Bach: Brandenburgisches Konzert Nr. 1 F-Dur, BWV 1046 (Christine Busch, Violine piccolo; Hans-Peter Westermann, Piet Dhont, Saskia Fikentscher, Oboe; Christian Beuse, Fagott; Christian-Friedrich Dallmann, Reinhard Büttner, Horn; Akademie für Alte Musik Berlin); Franz Schubert: "Deutsche Messe", D 872 (RIAS-Kammerchor; Radio-Symphonie-Orchester Berlin: Marcus Creed); Benjamin Britten: "Cello Symphony", op. 68 (Wolfgang Emanuel Schmidt, Violoncello; Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin: Marek Janowski)