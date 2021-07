Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Antonín Dvorák: Symphonische Variationen, op. 78 (NDR Elbphilharmonie Orchester: John Eliot Gardiner); Claude Gervaise/Pierre Attaignant: Alte französische Tänze (NDR Brass); Joseph Haydn: Sonate e-Moll, Hob. XVI/34 (Markus Becker, Klavier); Gustave A. Kerker: "The Belle of New York", Suite (NDR Radiophilharmonie: Howard Griffiths); Dmitrij Schostakowitsch: Streichquartett c-Moll, op. 110 (Mitglieder des NDR Elbphilharmonie Orchesters); Louis Spohr: Symphonie Nr. 8 G-Dur, op. 137 (NDR Radiophilharmonie: Howard Griffiths)