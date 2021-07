Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Johann Friedrich Fasch: Ouvertüre D-Dur, FWV K:D1 (Les Amis de Philippe: Ludger Rémy); Felix Mendelssohn Bartholdy: Streichquartett a-Moll, op. 13 (Leipziger Streichquartett); Philip Lasser: "The circle and the child" (Simone Dinnerstein, Klavier; MDR-Sinfonieorchester: Kristjan Järvi); Christoph Schaffrath: Ouvertüre A-Dur (Händelfestspielorchester des Opernhauses Halle: Howard Arman); Richard Wagner: "Das Liebesmahl der Apostel", WWV 69 (Sächsischer Staatsopernchor Dresden; Sächsische Staatskapelle Dresden: Christian Thielemann)